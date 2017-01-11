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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الثومية أو صوص الثوم بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

الثومية تعتبر المقبل الأساسى بجوار العديد من الوصفات منها ورق العنب والدجاج المشوى والحبار المقلى أيضاً الشاورما والبطاطس المقلية

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل الثومية أو صوص الثوم فى المنزل لعمل أشهى الوصفات

المقادير اللازمة لعمل الثومية أو صوص الثوم بالمنزل

4 فصوص من الثوم

كوب ونصف من الزيت

2 حبة من البيض

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة عمل الثومية أو صوص الثوم بالمنزل

نقوم أولاً بتقشير فصوص الثوم وفرمها حتى تصبح ناعمة وتترك جانباً

نقوم بإحضار البيض وفصل الصفار عن البياض

نأخذ البياض ونضعه فى الخلاط

ثم يضاف إليه الملح وعصير الليمون والخل الأبيض

نقوم الأن بإضافة الثوم إلى خليط بياض البيض

ثم نبدأ فى تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة

يترك حتى يتضاعف حجم البيض قليلاً

عندما يتحول للون الأبيض نبدأ فى إضافة الزيت بخط رفيع يشبه المعكرونة الإسباغيتى

نستمر فى خفق الخليط وإضافة الزيت إليه

حتى نحصل على خليط أبيض للغاية

نستمر فى خفقه حتى نحصل على خليط ثقيل

يشبه فى قوامه المايونيز

نقوم الأن بإطفاء الخلاط

ثم إحضار طبق التقديم فى حال ستقدم على وجبة الغذاء

أو إحضار برطمان معقم وجاف تماماً ليس به أى مياه إن كانت ستحفظ

ثم نضع الثومية أو صوص الثوم بالبرطمان وإغلاقه

بعد أن نحكم إغلاق البرطمان نقوم بوضعه فى الثلاجة

ويمكن حفظه حتى 4 إلى 5 أيام كاملة

مع مراعاة عدم تجميد الثومية

ومن الأفضل أن تقدم باردة

وأن لا نعرضها للهواء حتى لا تفسد

تقدم مع الوجبات المختلفة عند التقديم

فمن الممكن تقديمها بجوار ورق العنب أو الدجاج المشوى كما يمكن أن تقدم مع اللحم المشوى والإستيك والشاورما العربية أو مع البطاطس المحمرة المقرمشة بدلاً من المايونيز فهى تعطى البطاطس طعماً أفضل