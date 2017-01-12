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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل المايونيز بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

المايونيز هو الصوص المفضل مع الكاتشاب عند تناول البطاطس المحمرة أو البرجر ، ويعتبر الصوص الأساسى للبيتزا والدجاج البانيه والسمك أيضاً يصنع منه صوص التارتار وهو الصوص المقدم مع شرائح السمك المقلى بالطريقة الأمريكية الشهيرة والتى سنقوم بنشرها لكم فيما بعد

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل المايونيز فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الحافظة الضارة بالصحة

المقادير اللازمة لعمل المايونيز بالمنزل

2 حبة بيض

كوب ونصف من الزيت

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

4 ملعقة كبيرة من الماء المغلى

( الماء المغلى هام للغاية فى عمل المايونيز المنزلى لأن الماء الساخن يقتل البكتيريا بالبيض حتى نتناوله بشكل آمن )

نصف كوب من الكريمة لإعطاء طعم مميز

طريقة عمل المايونيز بالمنزل

نقوم أولاً بإحضار الخلاط

ثم نضع به حبة من واحدة فقط من البيض

ونقوم بإحضار البيضة الأخرى وفصل الصفار عن البياض

نحفظ البياض لإستخدامه فى وصفات أخرى كالسويسرول أو صوص الثومية

لمعرفة طريقة عمل صوص الثومية من هنا / تدبير وتوفير مع نيفين عباس وطريقة عمل الثومية بالمنزل

ثم نقوم بإضافة الصفار للبيضة التى فى الخلاط

يضاف لها الملح والخل وتخفق على سرعة متوسطة

نقوم بوضع الماء للخليط أثنء الخفق ونستمر فى خفقه دون توقف

بعد ذلك نقوم بإحضار الزيت ونضعه بخط رفيع يشبه المعكرونة الإسباغيتى إلى البيض

نستمر فى الخفق حتى يصبح لدينا مايونيز ثقيل

ثم نقوم الأن بإضافة الكريمة للخليط مع إستمرار الخفق

ستلاحظين أن القوام الأن أصبح أبيض ناصع البياض للغاية وهنا سر اللون الأبيض للمايونيز الجاهز مع وجود لمعة به وقوام رائع

قومى الان بإحضار عبوة بلاستيكية أو زجاجية معقمة

ثم قومى الأن بوضع المايونيز بها وإحكام غلقها

قومى بترك المايونيز فى الثلاجة وستلاحظين بعدما يبرد تماماً أن قوامه أصبح ثقيل وناعم للغاية ولامع

قومى بإستخدامه بحسب الرغبة

لكن مع مراعاة أن المايونيز المنزلى يجب أن لا تتعدى أيام إستخدامه عن 5 أيام وفى حال عمل كمية منه يمكن حفظها فى الفريزر حتى شهرين كاملين بعيداً عن المايونيز الجاهز الذى يحتوى على الكثير من المواد الحافظة الضارة بصحة الإنسان

ويمكنك الأن تقديم المايونيز لأسرتك بأمان مع ألذ الوصفات التى تحتاج بكل تأكيد لوجود المايونيز