تدبير وتوفير مع نيفين عباس وطريقة عمل المستردة بالمنزل

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل المستردة بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

المستردة هو صوص له طعم مميز لاذع يضيف لمسة من الفخامة للأطباق خاصة الدجاج المشوى بالعسل فى الفرن وطبق السمك بالكارى وأيضاً صدور الدجاج بالمستردة والكريمة مع إضافة القليل من المشروم والبطاطس المهروسة أو رقائق التورتيلا

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل المستردة فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الضارة

المقادير اللازمة لعمل المستردة

كوب من الماء البارد

3/4 كوب من الخردل المجفف البودرة

3/4 ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكركم الأصفر

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم المجفف

1/8 ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الحلو أو البابريكا المدخنة

نصف كوب من الخل الأبيض

طريقة عمل المستردة بالمنزل

نقوم بإحضار قدر مناسب لإحتواء المقادير

ثم نقوم الأن بوضع كوب الماء البارد به

ثم نقوم بإضافة بودرة الخردل المجفف له

ثم الملح

والكركم

وبودرة الثوم المجفف

وبودرة الفلفل الحلو أو البابريكا المدخنة

نقوم بخفق المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً وتصبح ناعمة

يرفع القدر على النار

ويترك حتى يغلى

نخفق الحرارة على القدر

ثم تترك لتغلى لمدة نصف ساعة إلى 45 دقيقة كاملة

نقوم الأن بإحضار الخل الأبيض

ثم نقوم بوضعه للقدر ويقلب جيداً

نترك المزيج على النار يغلى حتى يصبح كثيف

قد تستغرق عملية الغلى من 7 إلى 15 دقيقة كاملة

ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً

نقوم بإحضار زجاجة أو برطمان معقم جيداً

ثم نقوم بإضافة المستردة إليه ونحكم غلقها جيداً حتى لا تتعرض للهواء

تترك بالثلاجة لحين الإستخدام

وقد تحفظ لمدة تصل إلى ثلاث شهور

فى الأيام الأولى وحتى إسبوع قد نلاحظ طعم لاذع للغاية للمستردة ولكن سريعاً ما ستكون بنفس درجة طعم المستردة المُعلبة الجاهزة

ولكن اللذوعة بفعل الخل الموجود بالمستردة

أيضاً الخل هو يعتبر المادة الحافظة الطبيعية بالمستردة بدلاً من المواد الحافظة التى توضع للمستردة المُصنعة الجاهزة