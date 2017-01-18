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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل صوص التوفى بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

صوص التوفى يختلف عن صوص الكراميل فالأول يكون بلون مائل للذهبى الممزوج بالبنى الفاتح مع قوام ثقيل عكس الكراميل الذى يكون عادة سائل عكس التوفى ولونه ذهبى مائل للبنى الغامق وسنتحدث فى موضوع أخر بالتفصيل عن الفرق بين التوفى والكراميل وإستخدامات تلك الصوصات

صوص أو صلصة التوفى تُباع بأسعار مرتفعة للغاية ولكن إن قمنا بعملها فى المنزل سنوفر ما يقارب ضعف سعرها بالمحال ، تستخدم الصلصة فى العديد من الوصفات فهى تقدم مع الأيس كريم فى فصل الصيف وتقدم مع السينابون كما أنها تستخدم فى حشو الشوكولاتة وأيضاً حشوات التارت المختلفة والجاتوه والتورتة كما يمكن وضع القليل منها مع القهوة والحليب

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل صوص التوفى فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن السعر المرتفع لها بالمحال

المقادير اللازمة لعمل صوص التوفى بالمنزل

3 كوب من السكر الأبيض الناعم وليس البودرة

كوب من الماء

نصف كوب من عسل الذرة أو عسل الجلوكوز أو الكورن سيرب

( عسل الذرة هو عسل لونه شفاف للغاية له قوام سميك يساعد على عدم تشكيل حبوب للسكر بالصلصة)

كوب ونصف من الكريمة السائلة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

عصير حبة ليمونة

4 مكعبات من الزبدة ما يعادل 100 جرام من الزبدة

طريقة عمل صوص التوفى بالمنزل

نقوم أولاً بإحضار قدر عميق لعمل الصلصة

( يفضل إستخدام قدر عميق لأن الصوص عند وضع الكريمة يفور للغاية مما يعرضنا للإحتراق )

نقوم بوضع الماء والسكر وعسل الذرة أو الجلوكوز والفانيليا فى القدر

نقوم بتقليب المقادير بواسطة ملعقة خشبية

ثم نقوم برفع القدر على النار

يراعى ملاحظة القدر حتى لا يحترق السكر كما يجب عدم تقليب الخليط وهو على النار والإكتفاء بتحريك القدر فقط

نترك المقادير تغلى جيداً حتى نحصل على لون ذهبى للسكر ويصبح كراميل

نقوم الأن برفع القدر من على النار

ثم نحضر الكريمة ونقوم بوضعها للخليط مع الزبدة

( يجب الحذر من تلك الخطوة وإرتداء قفار طويل ضد الحرارة حتى لا تتعرض أيدينا للإحتراق لأن درجة حرارة السكر تكون مرتفعة للغاية ووضع الكريمة يتسبب فى فوران الخليط )

بعد وضع الكريمة نقوم بوضع الزبدة ورفع القدر مرة أخرى على النار

ستلاحظين الأن أن الخليط أصبح متماسك والسكر أصبح قاسى ومتكتل

كل ما عليك فعله هو تحريك المزيج على نار متوسطة وستجدى السكر قد ذاب تماماً مرة أخرى وأصبحت الصلصة ناعمة

نقوم برفع القدر بعد أن يذوب السكر مرة أخرى وترك القدر حتى تبرد تماماً

نقوم بوضعها فى برطمان أو زجاجة محكمة الغلق

ثم تستخدم حسب الرغبة