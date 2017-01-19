تدبير وتوفير مع نيفين عباس وطريقة عمل صوص الشوكولاتة بالمنزل
خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية
إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة
صوص الشوكولاتة هو المفضل للجميع فهو من الممكن إضافة الكثير من النكهات له كنكهة البندق اللذيذة أو اللوز أو الفستق ، صوص الشوكولاتة هناك نوعان منه نوعٍ سائل يباع بأسعار مرتفعة للغاية وهو ما سنقوم بعمله فى موضوعٍ أخر ونتحدث بالتفصيل عنه ونوعٍ أخر له قوام ثقيل يستخدم فى عمل التورت والكريب والبان كيك والكيك والحلوى بمختلف أنواعها كما أنه يقدم مع الفواكه والمارشميلو والأيس كريم ، كما أن صوص الشوكولاتة يمكن إضافته لبعض المشروبات كالقهوة والكاكاو والهوت شوكليت أو مشروب الشوكولاتة الساخن ، ولن تصدقى سيدتى أن الصوص بطريقته الأصلية لا يحتاج سوى مكونين فقط
تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالطريقة الأصلية فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الحافظة والسعر المرتفع لها بالمحال
المقادير اللازمة لعمل صوص الشوكولاتة بالطريقة الأصلية بالمنزل
300 جرام من الشوكولاتة
200 ملل من الكريمة السائلة
طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالطريقة الأصلية بالمنزل
نقوم أولاً بإحضار الشوكولاتة وبشرها أو تقطيعها
نقوم بإحضار قدر يتسع لكمية الكريمة لدينا
ثم نقوم بوضع الكريمة به
ترفع الكريمة على النار المتوسطة
ثم تترك حتى تسخن
مع مراعاة عدم غليها بل فقط تسخينها
نقوم فور تسخينها بإطفاء النار ورفع القدر عنه
ثم نقوم الأن بإحضار الشوكولاتة التى قمنا ببشرها أو تقطيعها
نضع الشوكولاتة للكريمة الساخنة ونتركها دقيقة إلى دقيقتين
نقوم الأن بتحريك المزيج سنلاحظ أن الشوكولاتة بدأت فى الذوبان
نستمر فى تحريك المزيج حتى نحصل على صوص شوكولاتة ناعم ولامع
تعبأ فى زجاجة أو برطمان محكم الغلق وتستخدم وقت الحاجه
ملاحظات الشيف نيفين
-
هناك بعض المرات التى نجد فيها صوص الشوكولاتة ثقيل للغاية وغير لامع وهنا يجب إضافة ملعقة حليب والتقليب بإستمرار حتى نحصل على صوص لامع وسائل ، من أسباب تكتل الصوص وثقله أو عدم لمعانه أن نوع الشوكولاتة المستخدم ردئ
-
عند ظهور حبيبات تشبه حبات الرمل بالصوص يجب عدم إستخدامه لأنه يكون منتهى الصلاحية وغير صالح للإستخدام
-
علامة تسخين الكريمة تكون بظهور بعض الفقاعات حول القدر
-
الشوكولاتة المستخدمة هنا لعمل الصوص تكون متوفرة فى المحال الخاصة بمستلزمات بيع الحلوى وتُباع بالكيلو ومن الممكن مضاعفة الصوص ولكن بكمية أكثر فعلى سبيل المثال إن قمنا بعمل نصف كيلو من الشوكولاتة أى 500 جرام نستخدم 400 ملل من الكريمة السائلة لأن نسبة الكريمة تكون دائماً أقل من نسبة الشوكولاتة بـ 100 جرام
الوسوم:تدبير وتوفير مع نيفين عباس, صوص الشوكولاتة الاصلي, صوص الشوكولاتة بالكريمة, صوص الشوكولاتة بالمنزل, طريقة عمل صوص الشوكولاتة
التصنيف: صحة وعافية
التعليقات