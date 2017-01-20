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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل المايونيز بدون بيض بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

المايونيز كما تحدثنا عنه فى الموضوع السابق هنا / تدبير وتوفير مع نيفين عباس وطريقة عمل المايونيز بالمنزل

هو الصوص المصاحب للكاتشب ، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضد البيض مما يجعلهم لا يتناولون المايونيز بالرغم من أنه الصوص المفضل لهم ، الأن أصبح أطباقكم المفضلة التى تحتاج للمايونيز مثل السلطة الروسية وسلطة الكول سلو أو المكرونة بالروبيان أو القرديس أو الجمبرى أو صلصة البشاميل متاح لكم إستخدام المايونيز بها ولكن من دون البيض

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل المايونيز بدون بيض فى المنزل بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الحافظة الضارة بالصحة

المقادير اللازمة لعمل المايونيز بدون بيض بالمنزل

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

2 مثلث من الجبن

نصف كوب من الحليب

كوب من الزيت النباتى

طريقة عمل المايونيز بدون بيض بالمنزل

نقوم بإحضار الخلاط

ثم نضع به الخل والملح والحليب

نقوم بوضع مثلثات الجبن فى طبق

ونقوم بهرسها بواسطة شوكة حتى تصبح ناعمة قليلاً

ثم نقوم بإضافتها للحليب والخل والملح بالخلاط

نقوم الأن بتشغيل الخلاط وخفق المزيج معاً حتى تتجانس المكونات معاً وتصبح ناعمة قليلاً

نقوم الأن بإحضار كوب الزيت النباتى

ثم نقوم بوضعه للحليب بخط رفيع يشبه المعكرونة الإسباغيتى مع إستمرار الخفق

مع مراعاة الخفق على سرعة متوسطة قليلاً

نستمر فى وضع الزيت للحليب وخفقه

سنبدأ نلاحظ أن المزيج أصبح ثقيل فى القوام كلما وضعنا الزيت له

عندما ننتهى من وضع كمية الزيت سنلاحظ أن المزيج أصبح كثيف ومتماسك كالمايونيز المُعلب الجاهز بالمحال

نقوم الأن بإطفاء الخلاط

ثم إحضار برطمان أو زجاجة معقمة جيداً

نقوم بإفراغ المايونيز من الخلاط فى البرطمان أو الزجاجة ونحكم غلقها جيداً

توضع بالثلاجة حتى الإستخدام

وسنلاحظ عند تبريد المايونز أن قوامه أصبح ثقيل بشكل أكبر

مدة صلاحية المايونيز بدون بيض قد تكون أكبر من المايونيز الذى يحتوى على بيض

ملاحظات الشيف نيفين عباس

من الممكن الإستغناء عن مثلثات الجبن بالوصفة