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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إستكمالاً لسلسلة تدبير وتوفير مع نيفين عباس ، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الروب أو الزبادى بالمنزل بأقل التكاليف وبطريقة عمل مضمونة

الروب أو الزبادى هى نوع من منتجات الألبان له طعم مميز كريمى قليلاً وليست الوجبة الخفيفة المفضلة للبعض أو الأطفال أو الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائى معين أو رجيم وحسب بل أيضاً تدخل فى العديد من الوصفات والتتبيلات مثل تتبيلة الدجاج المشوى على الفحم أو سلطة الزبادى بالخيار أو التشيز كيك أو التيراميسو وللروب أو الزبادى الكثير من الأطعمة المختلفة فدخل فى تصنيعها الكثير من الأطعمة كالفراولة أو الفريز والخوخ أو الدراق والأناناس والموز وحتى الشوكولاتة والكرز والكيوى ، وما سيدهشك سيدتى أن الروب أو الزبادى لا تتطلب أكثر من مكونين فقط لعملها !!

تابعى معنا السطور التالية للتعرف على طريقة عمل الروب أو الزبادى فى المنزل بطريقة آمنة إقتصادية

المقادير اللازمة لعمل الروب أو الزبادى بالمنزل

2 لتر من الحليب كامل الدسم

2 علبة من الروب أو الزبادى

أطباق فخارية أو أطباق أو أكواب تصلح لدخول الفرن

طريقة عمل الروب أو الزبادى بالمنزل

نقوم بتشغيل الفرن أولاً ونتأكد من أنه أصبح ساخن

نقوم بإطفاء الفرن وتركه حتى يصبح دافئ

نقوم الأن بإحضار قدر يتسع للحليب

نقوم بإفراغ الحليب فى القدر

ثم يرفع على النار حتى يسخن

مع مراعاة عدم غلىّ الحليب فقط الإكتفاء بتسخينه

نقوم بأخذ مقدار كوب من الحليب

ثم نقوم بإحضار طبق

نقوم بإفراغ الروب أو الزبادى فى الطبق ونضع له كوب الحليب الذى قمنا بأخذه الأن

تقلب المقادير جيداً حتى نحصل على خليط ناعم للغاية دون تكتل للروب

نقوم الأن بوضع الخليط الذى قمنا بعمله من الروب والحليب للحليب الذى بالقدر الذى قمنا بتسخينه

تقلب المقادير برفق جيداً

ثم نضع النكهة التى نرغب فى إضافتها إن كان هناك رغبة فى إضافة نكهة للروب

ثم نقوم بتقليب الخليط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات

نقوم بصب الخليط فى الأكواب أو الأطباق الفخارية أو التى تصلح لدخول الفرن

ثم نقوم بوضع الأطباق أو الأكواب فى الفرن

تترك ليلة كاملة 24 ساعة

فى اليوم التالى سنجد قوامها كثيف تماماً كالروب الجاهز بالمحال

ثم تُحلى بالسكر أو العسل وتقدم

ملاحظات الشيف نيفين عباس

فى حال الرغبة فى إضافة طعم مميز للروب أو الزبادى نقوم بإضافة النكهة المفضلة عند إضافة الروب للحليب

فى حال الرغبة فى عمل روب أو زبادى خالى الدسم نقوم بإستخدام حليب بدون دسم بدلاً من الحليب كامل الدسم