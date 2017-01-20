تدخل جراحي ينقذ حياة كلب ابتلع سكّينا

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ابتلع جرو صغير سكّينا بلغ طوله 20 سنتمترا، لكن لحسن حظه استطاع البقاء على قيد الحياة.

وأفادت “سكاي نيوز” بأن الجرو الذي يدعى “ميكي” كان محظوظا عندما ابتلع السكين من جانبها غير المدبب، الأمر الذي جنبه الإصابة بجروح قاتلة.

ومرت السكين في معدة “ميكي” حتى استقر مقبضها في أمعائه

في حين كان الرأس المدبب في المريء، وفق ما أظهرت الصورة الطبقية.

وأجرى طبيب بيطري عملية جراحية للجرو من أجل استئصال السكين

وأشار إلى أن “ميكي” بدأ يتعافى من العملية ويستعيد حيوته.

وبدأت قصة “الابتلاع” عندما لاحظت مالكة الجرو الذي يبلغ ثلاثة أشهر أنه يصدر صوتا شبيها بالصرير

كما بدت عليه علامات الاختناق.