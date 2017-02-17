تدريب أكثر من 200 موظف وداعية على مهارات (القدوة)

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مكة المكرمة – احمد الأحمدي

صدرت موافقة معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد و الدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري على إقامة برامج تدريبية لموظفي الفرع والدعاة الرسميين والمراقبين حول مفاهيم القدوة وأثرها في العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 /5 /1438 وحتى 24 /5 /1438 .

صرح بذلك فضيلة مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي الذي أوضح أن مشاركة الفرع في مشروع (كيف نكون قدوة) والذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة . وقد شمل البرنامج إقامة (11) دورة تدريبية منها ما يخص الموظفين و القياديين وهي القدوة في المسئولية الوظيفية. والقدوة في التعامل مع المراجعين. والقدوة في العمل الإداري. القيادة الأخلاقية .

أما دورات الدعاة الرسميين تشمل دورة في غرس القيم العليا في البرامج الدعوية . و أفكار ومبادرات إبداعية في العمل الدعوي . وهناك دورات خاصة بالمراقبين تتضمن القدوة في المسؤولية الوطنية . و القدوة في التعامل مع الأئمة و الخطباء و منسوبي المساجد. و دورة في القيادة الأخلاقية وتستهدف هذه البرامج أكثر من(200) موظف من مدراء الإدارات و دعاة و موظفين بمختلف فئاتهم و تخصصاتهم بإدارات المنطقة و محافظاتها .

و يقوم بالتدريب في هذه الدورات عدد من المدربين المتخصصين و هم الدكتور إبراهيم الحازمي و الدكتور صالح الزهراني والدكتور فؤاد مرداد و الدكتور علي الزهراني و الدكتور مشعل الفلاحي كما يقوم بالإشراف على البرامج التدريبية مساعد مدير عام الفرع و مدير إدارة التخطيط و التطوير الدكتور فايز بن ظافر الشهري.