تدريب إليكتروني لـ 120 ألف مواطن ومواطنة

الرياض- البلاد

انطلقت المجموعة الثانية من برامج المخيم الصيفي الإلكتروني 2017م الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي الجامعة السعودية الإلكترونية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلة في برنامج “دروب”، وتستهدف فيه تدريب أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة عبر عشر دورات تشمل مختلف المجالات التنموية، والمهارية، والإدارية.

أوضح ذلك عميد معهد البحوث في الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور علي بن محمد الصغير، مبينًا أن الدورات تنفذ على مرحلتين، وكل مرحلة مدتها أسبوعان، وهي : اللغة الإنجليزية ، المسوق الإلكتروني المحترف، إدارة المشاريع الصغيرة، كيف تسوق نفسك، المهارات الأساسية لإعداد البائع المتميز، مهارات الاتصال، التجارة الإلكترونية، مهارات استخدام الحاسب الآلي، المهارات القيادية والإشراقية، وإدارة الموارد البشرية.

وأكد أن الهدف من إقامة هذه الدورات هو النهوض بأبناء وفتيات الوطن عبر برامج تطويرية ومهارية تسهم بعون الله تعالى في إعدادهم فكريًا وعمليًا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في ظل ما تعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة بعد إطلاق رؤيتها 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وبمؤازرة سمو ولي عهده الأمين – أيده الله .

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