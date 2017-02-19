تدريب المعلمين في جامعة ملبورن وموناش بأستراليا

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جدة – إبراهيم المدني

وقع الملحق الثقافي المكلّف في أستراليا الدكتور عبدالفتاح بن جميل بستنجي عقدين منفصلين مع مدراء جامعتي ملبورن وموناش بولاية فكتوريا الأسترالية تضمنا قبول الجامعتين تدريب مجموعة من المعلمين والمعلمات ابتعثتهم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ضمن برنامج التطوير المهني للمعلمين أو ما يعرف ببرنامج خبرات.

هذا ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة وصول الدفعة الأولى من المتدربين إلى أستراليا والذين تم توزيعهم على ثلاث جامعات بالإضافة إلى جامعتي ملبورن وموناش بولاية فكتوريا فسيتم تدريب مجموعة أخرى من منتسبي البرنامج بجامعة غرب أستراليا.

ويعتبر برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين (خبرات) الذي أسست له وزارة التعليم العالي بشراكات عالمية مع مؤسسات علمية وتدريبية من مختلف دول العالم منتصف العام المنصرم 2016م أحد أبرز البرامج التي تنفذها وزارة التعليم سعياً إلى اتخاذ خطوات عملية من جانب الوزارة لتطبيق رؤية المملكة العربية السعودية ” 2030 في جانب التعليم العام، كما أن البرنامج ينسجم مع توجهات وزارة التعليم وخططها المستقبلية.