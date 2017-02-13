تدريب تقني لـ 27 ألف متدرب ومتدربة

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الرياض – البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول ( 27.276) متدرباً ومتدربة في الكليات والمعاهد التقنية خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1438-1439هـ.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن هذا الفصل تم قبول ( 20.693) متدرباً ومتدربة في برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية بارتفاع نسبته ( 17%) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي،

بينما وصل عدد المقبولين بالكليات التقنية العالمية( 4583) متدرباً ومتدربة بارتفاع بلغ ( 23 % ) مقارنة بالعام السابق، في حين تمّ قبول ( 2000) متدرباً في المعاهد المتخصصة التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص لتصل نسبة ارتفاع المقبلوين في هذه المعاهد ( 20 % ) مقارنة بالفصل الثاني من العام الماضي.