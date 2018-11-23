تدريب منسوبي مركز العمليات الأمنية بمكة على (إدارة موارد 911)

جدة – واس

قام وفد من أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران يتقدمهم رئيس الوحدة الاستراتيجية للأكاديمية الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي، ومدير عام التدريب الكابتن عبدالمغني بن معيض الثبيتي بزيارة أمس الأول لمركز العمليات الأمنية الموحد (911)، بمنطقة مكة المكرمة التقى خلالها مدير المركز العقيد علي بن عطية الغامدي وعدد من القيادات في المركز.

واطلع الوفد على الإمكانات المتقدمة في المركز وما يمتلكه من تجهيزات حديثة وتقنية عالية وما يقوم به من دور مهم في خدمة المجتمع في إطار الاتصال والتعاون بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران ومركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الأكاديمية، والمركز في مجال التدريب وتأهيل المدربين وتطوير المهارات، والاستفادة مما تمتلكه الأكاديمية من خبرة في هذا المجال.

ويجري الإعداد حاليا في أكاديمية الأمير سلطان لتقديم برنامج تدريب مخصص للمركز يتم من خلاله تدريب أطقم وأفراد منسوبي المركز على برنامج “إدارة موارد 911 ” أسوةً ببرنامج “تنمية قدرات الملاحين” الذي يعد من أهم البرامج التي تقدم ضمن مناهج تدريب الطيران لجميع أطقم غرفة القيادة وملاحي المقصورة والمرحلين الجويين بالخطوط السعودية ولشركات الطيران المحلية الأخرى، كما يجري العمل أيضًا على الإعداد لتقديم دورات أخرى في تطوير المهارات والتنمية البشرية والقيادة بما يعزز الشراكة والتعاون بين الأكاديمية والمركز.

فيما أسهمت أكاديمية الأمير سلطان خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مشاركة مركز العمليات الأمنية برنامجا لتطوير الموارد البشرية لدى المركز من خلال إعداد وتقديم (4) دورات في برنامج “إدارة موارد 911 لتطوير المهارات” إلى جانب دورة “تدريب مدربين 911” .