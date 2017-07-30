تدريب مهني للسوريين في مخيم الزعتري

عمّان- واس

قدم المركز السعودي للتعليم والتدريب التابع للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا وذلك ضمن مشروعي “شقيقي بالعلم نعمرها ” وبرنامج “شقيقي مستقبلك بيدك” المهارات الحرفية والمهنية اليدوية في أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في علوم الرياضيات واللغتين العربية والانجليزية والحاسوب ومحو الأمية واصلاً للأسبوع 103.

وأشارت مديرة المركز السعودي للتعليم والتدريب منال منصور إلى أن المركز السعودي يحرص ضمن خططه المعدة لإدارة المناهج التعليمية والتدريبية والرغبه في تطوير العمل على التأكد من مدى كفاءة المخرجات التعليمية التي على ضوئها يتم إجراء امتحانات أسبوعيه لتقييم مستوى الطلاب والطالبات والتأكد من آليه سير العمل داخل المركز .

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة تولي اهتماماً خاصاً للمحور التعليمي والتدريبي للأشقاء السوريين لما له من أثر كبير في رفع درجة التفوق العلمي والاجتماعي خصوصاً لدى الأطفال في بيئة اللجوء, مضيفًا إلى أن مثل هذا النوع من البرامج يؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية للشقيق السوري الذي تحرص الحملة على تعزيز ثقة الطالب بنفسه واعتماده على ما يتحصل عليه من معارف وخبرات تجعله يجتاز العقبات كافة التي تعترض سير حياته.