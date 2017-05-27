تدريب ١٣ ألف شاب لإرشاد ومراقبة نقل الحجاج

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جدة – البلاد

وقعت النقابة العامة للسيارات، والاتحاد العالمي للكشاف المسلم إحدى منظمات منظمة التعاون الإسلامي مشروعاً لإرشاد الحافلات في المشاعر المقدسة ، وذلك بتدريب 13 ألف شاب لمراقبة نقل الحجاج في المشاعر .

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بجدة، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي السابق الدكتور عبد الله بن عمر نصيف، و عدد من مسؤولي الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج .

ونصت الإتفاقية على تدريب ، وتأهيل 13 ألف شاب لمراقبة نقل الحجاج في المشاعر المقدسة، حيث سيشارك في المشروع شباب سعوديون ، و مقيمون من طلاب المرحلة الجامعية، والمرحلة الثانوية، والمراحل الأخرى ممن تزيد أعمارهم عن ١٦ عاما.

وتضمنت الإتفاقية حصول المشارك في المشروع على مكافأة مالية، وزي مخصص للمشروع، وشهادة خدمة وطنية، ودرع تذكاري، ووسام الشباب المسلم لخدمة الحجاج من الدرجة الثانية، والصادر بموجب موافقة اللجنة الكشفية الإسلامية العالمية, بالإضافة إلى 213 ساعة عمل معتمدة، لطلاب الجامعات ومنحهم شهادة بذلك.