تدريب 104 من منسوبي الدفاع المدني في بريطانيا

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الرياض – واس

غادرت المجموعة الخامسة من المشاركين في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني , إلى المملكة المتحدة للالتحاق في دورة قائد محطة الإطفاء التي تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 6 جمادى الآخرة 1438هـ وتستمر لمدة 12 أسبوعاً بكلية خدمات الإطفاء البريطانية (Martin March) .

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية البالغ عددهم 104 متدربين أتموا كافة الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي لإلتحاق بالدورة قبل مغادرتهم للبلاد متجهين إلى المملكة المتحدة بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين،لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي. وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع العقيد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني ،عن شكره وامتنانه لمعالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني،على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في الدورة .