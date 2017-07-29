تدريب 120 ألف مواطن ومواطنة بالجامعة الإلكترونية و«دروب»

انطلقت المجموعة الثانية من برامج المخيم الصيفي الإلكتروني 2017م، الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي الجامعة السعودية الإلكترونية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلة في برنامج “دروب”وتستهدف فيه تدريب أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة عبر عشر دورات التي تشمل مختلف المجالات التنموية والمهارية والإدارية.

وأوضح عميد معهد البحوث في الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور علي بن محمد الصغير، أن الدورات تنفذ على مرحلتين، وكل مرحلة مدتها أسبوعين، وهي: (اللغة الإنجليزية، والمسوق الإلكتروني المحترف، وإدارة المشاريع الصغيرة، وكيف تسوق نفسك، والمهارات الأساسية لإعداد البائع المتميز، ومهارات الاتصال، والتجارة الإلكترونية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، والمهارات القيادية والإشراقية، وإدارة الموارد البشرية).

وأكد أن الهدف من إقامة هذه الدورات هو النهوض بأبناء وفتيات الوطن عبر برامج تطويرية ومهارية تسهم في إعدادهم فكرياً وعملياً لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، في ظل ما تعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة بعد إطلاق رؤيتها 2030، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمؤازرة ولي عهده الأمين.

وأفاد أن الدورات تقدم من خلال استخدام منصات الجامعة السعودية الإلكترونية التعليمية المتقدمة (البلاك بورد)، والتي تتيح للمتدرب التفاعل المباشر وغير المباشر مع محتوى الدورة من جهة، ومع المدرب من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الملتحقين بالمخيم سيحصلون في نهاية كل دورة على شهادات معتمدة بالتعاون ما بين الجامعة السعودية الإلكترونية وبرنامج “دروب”، بعد أن يتم تقييم أدائهم من خلال معايير اجتياز وحضور محددة.