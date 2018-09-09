تدريب 2504 موظفين وموظفات بالأجهزة الحكومية

الرياض- البلاد

يستقبل معهد الإدارة العامة 2504 موظفين حكوميين وموظفة، للالتحاق بـ 88 برنامجاً تدريبياً، منهم 424 متدرباً يلتحقون بتسعة برامج تدريبية موجهة، ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، ويقوم المعهد بتصميم هذه البرامج وتنفيذها وفقًا لاحتياجات الأجهزة الحكومية وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام، فيما تتراوح مدة تنفيذ كل برنامج من البرامج التدريبية الموجهة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 596 موظفاً حكومياً، بـ 22 برنامجاً تدريبياً من برامج القدرة الواحدة، وهي: إدارة الاجتماعات، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية ، العروض التقديمية ، تصميم المسوح الإحصائية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار البنائية معالجة النصوص.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 807 موظفين حكوميين، بـ 27 برنامجاً تدريبياً من برامج القدرة الواحدة، وهي: إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة الجودة الشاملة، ادارة نظام التشغيل، إدارة نظم المعلومات الصحية، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات قواعد البيانات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الاشراف الإداري، الجداول الإلكترونية.

كما يلتحق 52 موظفًا حكوميًا، ببرنامجين تدريبيين موجهين، هما: الدعم الفني للحاسب الآلي، المحاسبة المهنية.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 301 موظفًا حكوميًا، بـ 11 برنامج تدريبي من برامج القدرة الواحدة، وهي: إدارة الاجتماعات، أساسيات أمن المعلومات، الأرقام القياسية، الاشراف الإداري، الرقابة على المواد، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تدقيق المستندات المالية الحكومية، التنسيق الإداري، الذكاء العاطفي، تصميم الاستبانة.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق (185) موظفة حكومية بـ (6) برامج تدريبية من برامج القدرة الواحدة، وهي: تصميم المسوح الإحصائية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مباشرة الأموال العامة، إعداد التقارير الإحصائية، المحاسبة الحكومية في الفروع، مهارات بناء فرق العمل، إضافة إلى البرنامج التدريبي الموجه “القدرات التنفيذية للمدراء”، ويلتحق به 27 موظفة حكومية.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 344 موظفًا حكوميًا بـ 12 برنامجاً تدريبياً من برامج القدرة الواحدة ، فيما التحق في فرع المعهد النسائي بالدمام (29) موظفة حكومية بالبرنامج التدريبي مهارات التفاوض.