تدشين أسبوع الشجرة الـ40 بمحافظة فيفاء

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بدأت اليوم بمحافظة فيفاء في منطقة جازان فعاليات أسبوع الشجرة الأربعين تحت شعار ” الشجرة حياتنا ” .

الذي تنظمه بلدية المحافظة بالتعاون مع مكتب التعليم وفرع الزراعة وشرطة فيفاء وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان.

وشارك طلاب المدارس إلى جانب مديري الإدارات في غرس أعداد من الأشجار والشتلات.

بموقع الاحتفاء بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز بفيفاء .

فيما جرى توزيع شتلات الأشجار ، فضلا عن توزيع العديد من اللوحات التوعوية عن أسبوع الشجرة في مداخل المحافظة وطرقها والمواقع العامة .

وأكد رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف:

أن الاحتفاء بأسبوع الشجرة في كل عام يأتي لإبراز أهمية الشجرة في حياتنا .

مبرزًا اهتمام الدولة بدعم عمليات التشجير من خلال إنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات.

وزيادة المسطحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة ، داعيًا الجميع إلى المحافظة علي الشجرة لما لها من أهمية بالغة في حياتنا .