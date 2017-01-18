تدشين أول توربين لطاقة الرياح في المملكة

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الظهران – البلاد

دشنت أرامكو السعودية أمس أول توربين في المملكة لتوليد الطاقة من الرياح لتوفير الكهرباء لمحطة توزيع المنتجات البترولية التابع للشركة في محافظة طريف.

ويمهد المشروع لمرحلة جديدة في خطة أرامكو السعودية الرامية إلى تحقيق الهدف الوطني لتوليد 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحسب رؤية المملكة 2030.

وكانت أرامكو السعودية قد عملت لعدة سنوات على دراسة تطوير مواقع ذات إمكانيات عالية لمشاريع توليد الطاقة من الرياح في المملكة.

وحضر حفل التدشين القائم بأعمال محافظ طريف خالد بن دخيل الرشيدان والمدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في أرامكو السعودية المهندس عبدالكريم الغامدي ونائب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لدى جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة آن ماكنتي.

ومن المقرر أن يولد المشروع طاقة كهربائية قدرها 2.75 ميغاواط تكفي لإمداد 250 منزلاً بالكهرباء عوضاً عن استهلاك مايعادل 19 ألف برميل نفطي سنوياً لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء.