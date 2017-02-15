تدشين أول رحلات قطار الشمال بالأحد

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الرياض ــ البلاد

تدشن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، يوم الأحد القادم أولى رحلاتها بعد أن استكملت استعداداتها اللازمة لإطلاق خدمة نقل الركاب عبر قطار الشمال الذي يخترق صحراء المملكة من وسطها إلى أقصى شمالها.

وسيكون باستطاعة المواطنين والمقيمين استقلال القطار والسفر نحو وجهات جديدة بين وسط وشمال المملكة، حيث سيسجل هذا الموعد كحدث تاريخي لقفزة نوعية على مستوى نقل الركاب بالمملكة .

ونوه وزير النقل رئيس مجلس إدارة “سار” سليمان الحمدان, بالنتائج الإيجابية الكبيرة المتوقعة مع تدشين خدمة نقل الركاب على هذا المسار، حيث يسهم في رفع مستوى السلامة و خفض نسب الحوادث على الطرق، إلى جانب توفير حلول نقل بديله بين وسط وشمال المملكة داعمة لوسائل النقل البرية والجوية القائمة حاليا .وأضاف أن، اكتمال هذا المشروع ودخوله حيز التشغيل سيعمل على رفع جودة الحياة في المدن التي يمر خلالها، حيث سيشكل من جهة محركا اقتصاديا مهما لدعم الاستثمارات خارج المدن الرئيسية في أنشطة تجارية وصناعية متنوعة، إضافة إلى توفير وسيلة آمنة ومريحة لنقل الركاب من وإلى تلك المناطق.

وشدد الوزير على،أهمية تطوير ثقافة النقل العام لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات القطارات بين المدن ومشروعات المترو داخل المدن الرئيسية التي تشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين، مشيرا الى أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير عند استكمالها وتشغيلها بالكامل.