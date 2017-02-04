تدشين أول مركز حي نموذجي في جدة

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جدة – البلاد

يدشن صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مراكز الأحياء بالمنطقة الأسبوع المقبل أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة في محافظة جدة. ويأتي افتتاح سموه للمركز في إطار الاهتمام بأهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم بناء المحافظات داخل الأحياء، بما يتواءم ورؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة المنطقة سلطان الدوسري أن مراكز الأحياء جمعية تنموية اجتماعية أنشأها صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز يرحمه الله عام 1425هـ في المدينة المنورة حينما كان أميراً لها ثم نقل التجربة إلى منطقة مكة المكرمة،

وبدأت الفكرة حينها بإنشاء ثلاثة مراكز للأحياء بمحافظة جدة , لافتا إلى أنه حين تولى الأمير خالد الفيصل إمارة منطقة مكة المكرمة ورأس مجلس إدارة مراكز الأحياء ، توسع نطاق المراكز ليصل إلى 82 مركزا تنتشر في أحياء عدة من المحافظات.

وكان سمو أمير منطقة مكة المكرمة قد أعلن العام الماضي عن إطلاق جائزة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، يرحمه الله،السنوية للأحياء المثالية وتم تسليمها، في دورتها الأولى قبل خمسة أشهر، لتسعة أحياء فائزة .