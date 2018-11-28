تدشين التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية

الرياض – البلاد

دشن معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مؤخراً نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد)، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك في فندق الخزامى بالرياض .

وتهدف الهيئة من خلال هذا النظام إلى تتبع المستحضرات الصيدلانية إلكترونيًا في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يضمن توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها، وذلك بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والأهلية، والمستوصفات والمراكز الصحية، والمستودعات الحكومية والتجارية المخصصة لاستيراد وتخزين الأدوية، والمصانع الدوائية، والصيدليات، والمستهلك النهائي للدواء.

وقال الدكتور الجضعي في كلمته خلال حفل التدشين إن الهيئة بادرت بإنشاء نظام تتبع إلكتروني للمستحضرات الصيدلانية لرصد جميع العمليات التي تتم على عبوة الدواء، حيث يصبح هذا النظام من أهم وسائل الهيئة في تحقيق السلامة الدوائية في المملكة.