تدشين الربط الإلكتروني للرخص البلدية والسجلات التجارية

الرياض- البلاد

دشن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ خدمة ربط الرخص البلدية الفورية مع السجلات التجارية الإلكترونية للشركات والمؤسسات عبر منصة “مراس”.

وأكد وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” أنه بات بإمكان المستثمرين ورواد الأعمال البدء في ممارسة نشاطهم التجارية والاستفادة من 76 خدمة تقدمها منصة “مراس” الإلكترونية، إذ ستمكن عملية الربط الإلكتروني من تقليل خطوات بدء ممارسة العمل التجاري في المملكة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.

من جهته بين معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لتسهيل الأعمال التجارية وتمكين المستثمرين مشيداً بما تحقق من ربط الكتروني للرخص الجديدة المستخرجة عبر “مراس” واثرها في تحسين بيئة الاعمال لعدد من النشاطات التجارية التي تصل مساحاتها 930 مترا مربعا.