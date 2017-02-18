تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس المنافسة

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الرياض – البلاد

دشن أمين عام مجلس المنافسة المكلف الأستاذ إبراهيم بن علي السالم البوابة الإلكترونية الجديدة للمجلس، والتي تم تطويرها وتحسينها باستخدام أعلى المواصفات العالمية لتقديم الخدمات للمستفيدين بكل سهولة ويسر.

ويشتمل الموقع الجديد على العديد من المزايا والخصائص منها إضافة خدمات إلكترونية تفاعلية تمكن الزائر من الاستفادة من خدمات المجلس (تقديم شكوى، تقديم طلبات التركز الاقتصادي، التظلم من قرارات لجنة النظر والفصل، تقديم مرئيات حول المبادرات).

كما يمتاز الموقع بالتوافق مع المتصفحات الجديدة وأنظمة الأجهزة الذكية والعديد من الأجهزة الأخرى، مع إمكانية ربط المتصفح مباشرة بقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس من أهمها تويتر، يوتيوب والفيس بوك.

كما تتيح البوابة الإلكترونية التصفح باللغتين العربية والإنجليزية في خطوة تهدف إلى تمكين المستفيدين من الاستخدام والبحث باللغة المناسبة لهم.

الجدير بالذكر بأن عدد زوار الموقع الإلكتروني لعام 2016م بلغ أكثر من مائة ألف زائر بزيادة بلغت أكثر من 15% عن العام الماضي.

ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.