تدشين جائزة (فن البورتريه) باسمه.. (فنون جدة) و(ليان الثقافية) تكرمان الفنان التشكيلي ضياء عزيز

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جدة – عبدالهادي المالكي

تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد المؤسس والرئيس الفخري”لليان الثقافية” تكرم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة الفنان التشكيلي ضياء عزيز ضياء وتدشن جائزة تحمل اسمه عن فن البورتريه بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والفنانين التشكيليين والمثقفين والإعلاميين وذلك مساء يوم الأربعاء (9 جمادى الآخرة 1438 هـ-8 مارس 2017م) بمقر الجمعية بمدينة جدة.

وأكد الدكتور عمر الجاسر مدير الجمعية أن فنون جدة مهتمة بمختلف أنواع الفن التشكيلي وتنمية المواهب الشابة وأن الفنان العالمي المتألق ضياء عزيز ضياء قدم خلال مسيرته الفنية الحافلة أعمالاً فنية قيمة ذات رسالة عالمية وكان لها أصداء واسعة في الداخل والخارج ويستحق أن يكرم وتسمية جائزة باسمه داعياً المهتمين للحضور ومشاركة الفنان في يوم تكريمه والمشاركة في الجائزة.

وأوضح د.الجاسر أن هذه الجائزة تأتي بدعم ورعاية من “ليان الثقافية” وهي مؤسسة عائلية غير ربحية تسعى لدعم الفنون والثقافة محلياً ودولياً شاكراً إياها على دعم مبدعي الوطن ومساهمتها الكريمة في دعم جائزة الفنان ضياء عزيز ضياء وتدشين جائزة باسمه.