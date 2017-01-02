تدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمحايل

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محايل- البلاد

دشن محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال- الجرعة الأولى- وذلك بمركز الأمير نايف الحضاري .

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية سعيد بن عبد الله النقير، أن الحملة ستستمر لمدة 5 أيام، مبينا أنه سيتم تنفيذ الحملة بواسطة فرق ميدانية من الكوادر التابعة للمراكز الصحية بالمحافظة تزور القرى والإحياء لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بمنازلهم، بالإضافة إلى التطعيم في النقاط الثابتة في جميع المراكز الصحية وبعض المراكز التجارية .

وتستهدف الحملة التي تنتشر في جميع المراكز الصحية بالمحافظة والبالغ عددها ( 31 ) مركزاً صحيا، وتستهدف الحملة ( 19100) طفل وطفلة .