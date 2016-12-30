تدشين حملة شلل الأطفال بخميس مشيط

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خميس مشيط – مرعي عسيري

دشن محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط في مكتبه بالمحافظة القافلة التوعوية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال “الجرعة الأولى”، التي تبدأ فعالياتها من الأحد القادم، وتستمر لمدة 5 أيام .

وتستهدف الحملة التي تنتشر في جميع المراكز الصحية بالمحافظة، ونقاط التطعيم المستحدثة في المراكز التجارية الأطفال دون سن الخامسة.

وقام محافظ خميس مشيط بتطعيم أحد الأطفال المشاركين في الحملة، إيذاناً بانطلاق القافلة، وذلك بحضور المشرف على المراكز الصحية بالمحافظة خالد القحطاني، ثم تجولت القافلة المكونة من 20 مركبة وسيارة إسعاف في الشوارع الرئيسية، وعدد من الأحياء للتعريف بالحملة وموعد انطلاقها، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية منها المرور، والدوريات الأمنية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر،وبعض المستشفيات الأهلية.

الجدير بالذكر أن الجرعة الثانية، سيتم إطلاقها في منتصف شهر جمادى أول القادم وتستمر لمدة 5 أيام .