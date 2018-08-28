تدشين دوري النجوم اليوم

جدة ـ بدر النهدي

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تحتفل الرياضة السعودية مساء اليوم الثلاثاء بتدشين الدوري السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي (2018-2019). كأضخم وأكبر مسابقة في تاريخ الدوري.

وذلك في الحفل الذي سيقام بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وتشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين مشاركة 128 محترفاً أجنبياً، من 41 جنسية، منهم 90 محترفاً جديداً تعاقدت معهم الأندية في فترة التسجيل الصيفية، و 38 من محترفي الموسم الماضي.

وحيث يشارك في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، 35 لاعباً محترفاً من أفريقيا، و 63 محترفا من أمريكا الجنوبية، و16 محترفاً من أوروبا، و12 محترفاً آسيويا، ومحترفان من أمريكا الشمالية.

كما ستشهد منافسات الدوري إقامة 240 مباراة، في 30 جولة.

وتدخل الأندية السعودية موسمها الجديد بصورة مغايرة عما كانت عليه في مواسم سابقة حيث ابتهج الرياضيون بتكفل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بإنهاء مشكلة ديون الأندية الخارجية والتزاماتها التي ظلت تحد من قدرتها على التعاقدات وتضعها أمام تحديات وعوائق وتهديدات بعقوبات مالية وانضباطية.

وقد شكلت هذه المكرمة نقطة تحول كبرى تزامنت مع دعم آخر للأندية التي شرعت في تعاقدات كبيرة ولنجوم بمستويات عالية وبصورة غير مسبوقة حيث تم وبدعم مباشر وبمتابعة من معالي الاستاذ تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ، باستقطاب نجوم وفق معايير عالية ليشكلوا إضافة جديدة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

كما ستنطلق يوم الخميس المقبل الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

ويشارك في المسابقة في هذا الموسم 16 فريقاً.

حيث ستشارك فرق (الهلال والأهلي والنصر والاتفاق والفتح والفيصلي والتعاون والفيحاء والاتحاد والشباب والباطن والقادسية والرائد وأحد والوحدة والحزم).

ففي أول أيام الجولة الأولى من المسابقة يستضيف فريق الاتفاق نضيره الرائد، ويحل فريق النصر ضيفا على أحد، كما يستضيف فريق الوحدة فريق الحزم.

وفي ثاني أيام الجولة، يحل فريق القادسية ضيفا على الفتح، ويستضيف فريق الهلال فريق الفيحاء، والاتحاد يحل ضيفا على الشباب، والفيصلي سيلاقي الباطن.

أما في ثالث أيام الجولة، يستضيف فريق الأهلي نظيره التعاون.