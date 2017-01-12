العدد 21813 13 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تدشين فرقة الإطفاء الخاصة بمشروع جبل عمر

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تدشين فرقة الإطفاء الخاصة بمشروع جبل عمر
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مكة المكرمة- أحمد الأحمدي

دشن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري، بحضور المدير العام التنفيذي لشركة جبل عمر ياسر الشريف، وعدد من ضباط الإدارة ،أمس فرقة الإطفاء الخاصة بمشروع جبل عمر .

وتضم الفرقة مجموعةً من الآليات، يقوم على تشغيلها مجموعة من المؤهلين في مجال الإطفاء، وذلك تنفيذًا للائحة فرق الإطفاء الخاصة؛ حيث يتلقون تدريبات بشكل مكثف وممنهج، بما يسهم في تحقيق أفضل معدلات الوقاية من المخاطر من خلال التدخل الأوّلي في أي حوادث، فور وقوعها بالطرق المثالية، حرصاً على سلامة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام .
وتفقّد مدير الإدارة يرافقه مجموعة من الضباط فرقة الإطفاء الخاصة، واطلع على ما تحتويه من قوى بشرية وآليات ومركز للتدريب ومركز لياقي، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومشيرًا إلى أن تدشين الوحدات الخاصة بالإطفاء بمشروع جبل عمر، سيليه تدشين العديد من الوحدات في المنشآت الخاصة.

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التصنيف: محليات

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