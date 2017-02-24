تدشين فعاليات أسبوع الشجرة بوادي الدواسر

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وادي الدواسر- البلاد

دشن محافظ وادي الدواسر بالإنابة أحمد بن سعيد العلم ، فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40 والمقام بعنوان” الشجرة حياتنا “، الذي تنظمه مديرية الزراعة بالمحافظة .

وبين مدير الزراعة المهندس محمد بن سعد بن ذيب ،أن المديرية قد قامت بتجهيز أكثر من 12 ألف شجرة متنوعة من إنتاج مشتلها حيث سيتم زراعتها وتوزيعها على الموطنين الراغبين في تشجير منازلهم وحدائقهم ، كما تم تخصيص جزء من الشتلات لتشجير شوارع المحافظة.

وأكد أهمية الشجرة وما تحضا به من رعاية واهتمام من حكومتنا الرشيدة التي كرست الجهود من أجل رعايتها والمحافظة عليها ، وأن تخصيص ذلك السبوع يُعد تتويج للجهود التي تقوم بها المملكة في تنمية وتطوير الغطاء النباتي إدراكاً ووعياً منها لتلك الأهمية في حياة المجتمع من كل النواحي بيئياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً .