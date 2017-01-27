تدشين فعاليات شارع الشهداء بمحافظة محايل

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دشن محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية محمد بن سعود أبونقطة المتحمي، بحضور مساعد قائد المنطقة الجنوبية العميد عبد المحسن الغامدي.

ومساعد قائد قوات الطوارئ الخاصة بعسير العميد ركن عبدالرحمن القحطاني أمس، فعاليات شارع الشهداء بالمحافظة .

واطلع المتحمي خلال حفل التدشين على أقسام الشارع الذي شاركت فيه كل من..

جامعة الملك خالد , إدارة التعليم ، لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحايل ، وزارة البيئة والمياه والزراعة ، معارض الأسر المنتجة.

الخيمة التراثية، معرض قوات الطوارئ الخاصة ، ومعرض التراث الخاص بالجالية السودانية التي شاركت لأول مرة بفعاليات مهرجان محايل.

وشاهد الجميع عروض قوة الطوارئ الخاصة ، والفن التشكيلي والرسم .

بعد ذلك أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة دشن خلاله المتحمي فعاليات وبرامج المهرجان وسجادة محايل التي تحتوي على عدد من النباتات والروائح العطرية.

ثم ألقى نائب رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة منصور بن عبد الله آل شريم كلمة:

أكد من خلالها أن المحافظة تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، مضيفاً أن المهرجان يحتوي على العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة لهذا العام .

وبين أن افتتاح شارع الشهداء الذي يضم اسماء 81 شهيدا يعد من أهم الفعاليات التي تقام بالمحافظة.

ويكفي أن هؤلاء الشهداء الأبطال هم الذين قدموا أنفسهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي .

مؤكدا أن أبناء محايل قدموا أغلى ما يملكون وهي أنفسهم دفاعا عن هذا الوطن الغالي .

عقب ذلك شاهد الحضور فيلم الشهداء بعنوان ” لن ننساكم “.

ثم كرم المحافظ مساعد قائد المنطقة الجنوبية ومساعد قائد قوات الطوارئ الخاصة والجهات الراعية للمهرجان والجهات الحكومية والخاصة بدروع تحمل شعار محايل أدفأ.

ثم شاهد الحضور أوبريت بعنوان “درة الأوطان” بمشاركة فرقة عسير للفنون والتراث.

وفي نهاية الحفل انطلقت الألعاب النارية بمشاركة شيلة قمة وطن من اعداد الشاعر علي السالمي .