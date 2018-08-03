تدشين مركز البلاغات الأمنية بالجمارك

الدمام- حمود الزهراني

دشن معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك مركز البلاغات الأمنية التابع للجمارك السعودية وغرفة المراقبة المركزية وذلك بمقر الهيئة وبحضور عدد من مسؤولي الجمارك.

وأوضح معاليه بعد تدشينه أنه تم تجهيز المركز ليُصبح مركزًا أمنيًا متكاملًا لاستقبال البلاغات الأمنية المتعلقة بالشأن الجمركي على مدار الساعة ليُقدم بذلك الخدمة في جميع أنحاء المملكة، مبينًا أن المركز سيقوم باستقبال البلاغات الأمنية على الرقم (1910) أو عبر البريد الالكتروني.

كما أوضح معاليه أن المركز سيستقبل البلاغات الخاصة بتهريب الممنوعات بما في ذلك السلع المغشوشة والمقلدة والمخالفة لحقوق الملكية الفكرية، واستقبال البلاغات المتعلقة بالاختراقات، والسلامة، بالإضافة إلى غيرها من المخالفات الجمركية. مشيرًا أن المركز لن يقتصر على استقبال البلاغات فحسب بل سيقوم مقدمي الخدمة بمتابعة البلاغات والتواصل مع العملاء حتى تكتمل معالجتها.

كما أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أن الأهداف المرجوّه من إنشاء المركز تدعم تحقيق أهم ما تسعى إليه الجمارك السعودية المتمثل في المساهمة في أمن وحماية المجتمع والذي يُعد أحد أهم ركائز إستراتيجية الجمارك.

وفي هذا الشأن أوضحت الجمارك السعودية أن جميع البلاغات التي سترد عبر مركز البلاغات الأمنية ستكون محاطة بالسريّة التامة، مؤكدةً أن هذا الإجراء الاحترازي هو ضمن إجراءات عديدة تتخذها الهيئة لحماية المُبلغين، وأكدت في هذا الجانب أن هناك مكافآت يستحقها المُبلّغ عند مساهمته في كشف أي من المخالفات الجمركية كتهريب الممنوعات بكافة أنواعها وغيرها من المخالفات، كما أوضحت الجمارك أن المركز يستقبل البلاغات من خارج المملكة عبر الرقم (00966114208416).