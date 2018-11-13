تدشين مشروع “المساجد الذكية” بالمدينة المنورة

دشن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الدكتور قيس المعيقلي، أمس, مشروع ” المساجد الذكية” الهادف إلى تطوير إجراءات مراقبة المساجد وتحسين جودة الخدمات والإجراءات التنظيمية وإيجاد منصة مجتمعية تسهم في تطوير المساجد بشكل أكثر دقة ومرونة.

وبين المعيقلي أن المشروع يشكّل مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الوزارة, وتهدف إلى توظيف تقنية المعلومات واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية في رفع مستوى الأداء في مراقبة المساجد ومتابعة العمليات الرقابية بسرعة وبدقة أكبر.

من جهته، قال مدير المشروع المهندس عبدالرحمن الشهري أن نظام المساجد الذكية يعمل على ايجاد منصة ذكية تتيح للمصلين والمأمومين إمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم بشكل سريع ومرن عبر الأجهزة الذكية من خلال لوحة بيانات ذكيّة مشفرة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يعد من أحدث أنظمة التشفير السريع للبيانات, ومن خلال هذه اللوحة التي يتم تركيبها في كل مسجد يتم تلقي الملاحظات بشكل تلقائي وسريع إلى أنظمة الوزارة الإلكترونية, لمعالجة أية مشاكل طارئة يتم الإبلاغ عنها.

وأضاف أن النظام الذكي يقوم بمراقبة تنفيذ البلاغات وتحليل بياناتها, وقياس مؤشر الاستجابة من الفرق الميدانية بما يضمن تقديم أفضل خدمة بجودة عالية، للخروج بإحصائيات وبيانات رسومية تساعد في تطوير الخدمة باستمرار وتهيئة المساجد لتكون في أفضل مستوى مشرف يليق بها.