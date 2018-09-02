تدشين معرض يوم المهنة في لندن للمبتعثين

لندن-واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، دشّن نائب رئيس البعثة الأستاذ سعود بن ناصر الحمدان والملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن محمد المقوشي معرض وفعاليات يوم المهنة والإرشاد الوظيفي، الذي تنظمه الملحقية في مركز كوين إليزابيث الثانية في مدينة لندن تحت شعار (رؤيتي مستقبلي 2018 م)، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات والجامعات السعودية، وحضور عدد من المبتعثين والمبتعثات.

وأكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الملحق الثقافي عبدالعزيز المقوشي أن يوم المهنة فرصة سانحة لمنشآت القطاعين الرسمي والأهلي بتمكين شباب الوطن من الإسهام في تفعيل برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها وآليات عملها ومبادراتها، مشيرًا سموه إلى أن بلادنا تشهد مرحلة نهضوية ذات شأن تجسد مرحلة التنمية الشاملة مرحلة التحول من الكم إلى النوع مرحلة النضج وقطف الثمار، مشددًا على أن يوم المهنة يُعدّ نتيجة باهرة من نتائج تجربة التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإنسان المؤهل.

وقال سموه : كما تعلمون فإن رؤية المملكة 2030 ركزت على استثمار العنصر البشري ليكون أداة فاعلة في تحقيق هذا التحول الذي يذكر بالبدء باستثمار بلادنا في التعليم بشكل عام وبرنامج الابتعاث بشكل خاص وهو استثمار غير مسبوق على مستوى دول العالم بشكل يشهد به الجميع، مضيفًا أن يوم المهنة خطوة رائدة في مساندة جهود التنمية السعودية من خلال تمكين هذه المبادرة من تعزيز اللقاء بين عنصري العرض والطلب تحت سقف واحد.

وأردف سموه بالقول: لقد أتاحت المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، للمبتعثين فرصة الانخراط في عملية تحول اقتصادي واعد.

وفي ختام كلمته أعرب سمو السفير عن شكره وتقديره للعاملين في الملحقية الثقافية على جهودهم وتألقهم في تنظيم هذا الحدث اللافت، مشيدًا بأبنائه وبناته المبتعثين والمبتعثات مذكرًا إياهم بأن يضعوا نصب أعينهم أمانة العلم التي يجب أن يحملوها وهي الإخلاص في النية والعلم والعمل ليعودوا لأرض الوطن بإذن الله لبنات بناء وسواعد عطاء، داعيًا للجميع بالتوفيق والنجاح.

وكان الدكتور المقوشي افتتح معرض يوم المهنة والفعاليات المصاحبة بحضور رئيس اللجنة التنظيمية ليوم المهنة الأستاذ سعود الودعاني، وتجول في أركان وأجنحة المعرض واستمع لشرح حول آلية الفرص الوظيفية المقدمة لأبناء وبنات الوطن من الجهات المشاركة كما زار المعارض المصاحبة مشيدا بما شاهده من إبداعات المبادرات التطوعية المتنوعة.

يشار إلى أن معرض يوم المهنة يشهد العديد من الفعاليات المصاحبة من ورش عمل وندوات ومنصات للتوظيف ومعارض فنية وإبداعية.