تدشين منصة الخريج الإلكترونية بجامعة طيبة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

دشن معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، في مجلس العمداء الاستشاري، منصة الخريج الإلكترونية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور محمد محروس، أن المنصة تهدف إلى عمل منصة تفاعلية قاعدة بيانات لخريجي جامعة طيبة منذ تأسيسها. ويتم أيضا من خلال هذا النظام استيفاء معايير الجودة، كما تسهم منصة الخريج إلى توثيق العلاقات والروابط بين الجامعة كمؤسسة تعليمية، وخريجيها وبشكل مستمر.

وأضاف د. محروس: نهدف أيضا من خلال النظام إلى تعريف مؤسسات العمل (القطاعين الحكومي والخاص) والشركات الكبرى بمخرجات جامعة طيبة، ومساعدة الجهات المساهمة الباحثة عن موظفين في الوصول إلى الخريجين بسهولة ويسر.

وثمن د. محروس بدوره دعم معالي مدير الجامعة لأنشطة الوكالة، وما يختص بشؤون الطلاب وخريجي الجامعة، كما شكر سعادته عمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة الخريجين على جهودهم، وحرصهم على الاهتمام بشؤون خريجي جامعة طيبة.