تدشين منصة بلوبيز الأولى في المملكة

جدة – البلاد

شهد ملتقى عالم التطبيقات 2018 في جدة تدشين منصة “بلوبيز”, التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تشريفه افتتاح الملتقى والمعرض المصاحب.

وأعرب المدير التنفيذي لمنصة “بلوبيز” مشعل عدنان بالغنيم،ً أن تقوم على إدارة موارد المنشآت من حيث المشتريات والمبيعات وإدارة عمليات التسويق بين الشركات على مستوى عال من الشفافية ومن المتوقع أن تدير أكثر من 5 ملايين عرض وطلب خلال الثلاث السنوات المقبلة،

مشيرا إلى أن منصة “بلوبيز” تتميز بإدارة فريق من الخبراء السعوديين الطموحين وتهدف للعب دور أساسي في تطوير مناخ سوق العمل والاقتصاد السعودي وتتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام.