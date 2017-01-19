تدشين مهرجان كسوة البركة 2

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الدمام-حمودالزهراني

أطلقت إدارة خدمات المستفيدين بجمعية البركة الخيرية بالدمام ،إعادة البحث السنوي لعام 1438هــ . أوضح ذلك، خالد بن يوسف الدوسري مدير إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية، وقال: بدأت الإدارة في إعادة البحث السنوي لهذا العام، وذلك بموافقة رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية بالدمام المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي.

وبين الدوسري أن إعادة البحث تشمل المعتمدين والمسجلين في برامج الجمعية المختلفة، ويبلغ عددهم أكثر من 1500أسرة، والبحث يتم في الفترة المسائية، وفي حالة ثبوت اكتفاء أسرة بتحسن حالتها المالية، يتم استبدالها بما هو أحوج منها، وأشار الدوسري إلى أن مدة البحث تستمر أكثر من شهرين تقريباً، كما سيتم بحث الحالات الجديدة والحالات الطارئة . وعن المبالغ التي تسددها الجمعية في الإيجارات السكنية لهذه الأسر، قال الدوسري: الجمعية تسدد أكثر من 7 ملايين ريال فقط في الإيجارات السكنية للأسر المسجلة والمعتمدة لديها.

من جهة أخرى بدأت جمعية البركة الخيرية الاستعدادات لتدشين مهرجان كسوة البركة 2، وذلك لتوزيع أكثر من 200 ألف قطعة ملابس واكسسورات ومستلزمات نسائية وأطفال، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 5ملايين ريال .