تدمير منصة صواريخ حوثية في باب المندب

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تعز – وكالات

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، والمقاومة الشعبية، تقدمًا ميدانيًّا على جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي وصالح، وسط إسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

واستهدفت القوات المدعومة بمقاتلات التحالف مواقع الانقلابيين وتعزيزاتهم، حيث ألحقت بهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أكثر من 20 غارة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأفادت مصادر عسكرية بأن الغارات تركزت على مواقع الميليشيات في صعدة ولحج وتعز.

ودمرت الغارات منصة إطلاق صواريخ وآليات عسكرية عقب إطلاق المتمردين صاروخًا باليستيًّا استهدف مواقع الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب شرق باب المندب.

وفي تعز، نجحت قوات الجيش والمقاومة في دحر الميليشيات الانقلابية من عدد من المواقع الاستراتيجية والمرتفعات في مديرية مقبنة غربي المحافظة.