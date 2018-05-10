تذاكر النهائي .. فوضى والسوق السوداء يشتعل

جدة-عبدالعزيز عركوك

عبرت الجماهير الاتحادية عن غضبها من الفوضى الكبيرة التي حدثت بين منصة مكاني والبريد السعودي، بعد اعلان الأخير عن موعد بدء توزيع التذاكر المجانية، أمس وذلك في تغريدة عند الساعة الثانية والنصف ظهرا في حين نفى موقع مكاني،

وأكد أن هناك اجراءات نظامية سيتم الانتهاء منها، ومن ثم سيتم طرحها في تغريدة تم نشرها عن الساعة عند الساعة الثالثة ظهرا ، وتفاجأ الجميع بطرح التذاكر في تمام الساعة السادسة والنصف، دون أي إعلان مسبق من قبل الطرفين ليتم الانتهاء من توزيع التذاكر في ظل 10 إلى 15 دقيقة، وسط غضب الجماهير الاتحادية التي استمرت تبحث عن مقعد واحد لحضور النهائي دون جدوى.

الأمر الذي جعلهم يطالبوا معالي رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ بفتح تحقيق لمعرفة تلك الأسباب وعدم التنسيق المبكر مع الجماهير الرياضية الراغبة في حضور نهائي أغلى الألقاب، كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والفيصلي.