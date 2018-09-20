تذاكر قطار الحرمين تبدأ من 40 ريالاً

أعلن رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلّف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح بن محمد الرميح أنه تم اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع من مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برئاسة وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وذلك بعد الاتفاق مع مشغل المشروع التحالف الإسباني “تحالف الشعلة”، وبالتزامن مع قرب موعد إطلاق التشغيل الرسمي للقطار.

وأوضح معاليه في بيان صحفي اليوم أن اعتماد هذه التسعيرة روعي فيه اختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة ودرجة الأعمال،

مبينًا أن أسعار التذاكر لقطار الحرمين السريع تتنوع تبعًا للدرجة وحسب وجهة المسافر

مستعرضًا على سبيل المثال أن سعر الرحلة بين محطتي الركاب في السليمانية بجدة

ومكة المكرمة تبدأ من 40 ريالاً لدرجة الضيافة، و50 ريالاً لدرجة الأعمال

بينما تبدأ من 150 ريالاً للرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على درجة الضيافة، و250 ريالاً لدرجة الأعمال.

وأفاد معاليه أنه تقرّر أن تكون هذه الأسعار خاضعة لتخفيض بمقدار 50% على درجتي الضيافة

والأعمال لمدة شهرين ابتدأ من شهر أكتوبر القادم.

وحول مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع وأيام انطلاقها، قال معالي الدكتور رميح الرميح إنه اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل حتى نهاية شهر ديسمبر 2018م سيكون هناك رحلات منتظمة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، تنطلق من محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطة السليمانية بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما سيكون انطلاق الرحلات من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي متزامنا مع اكتمال جاهزية المحطة والمطار والذي سيعلن عنه في حينه.