تذليل معوقات الضيافة بالشرقية

الدمام-حمود الزهراني

اكد امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على اهمية تعزيز التعاون والشراكات مع قطاع الاعمال بهدف الارتقاء بالخدمات التي تنعكس ايجابا على المجتمع المحلي.

واوضح خلال لقائه نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه حمد بن محمد البوعلي وعددا من اعضاء اللجنة بمقر الامانة الرئيس بان امانة المنطقة حريصة على كسب الشراكات النوعية لتطوير الية العمل حتى يتمكن القطاع من تطوير ادواته ويستطيع المستفيد من الحصول على الخدمات التي ستظهر بشكل مميز نتيجة لهذا التعاون.

واشار الجبير الى ان اللقاء استعرض العديد من النقاط الهامة والتي تتلاقى مع مهام الامانة ولجنة الضيافة والترفيه.

وخرج اللقاء بتوصية تشكيل فريق عمل مشترك لبحث وتذليل الصعوبات لقطاع الضيافة والترفيه.

يذكر ان حجم سوق الضيافة والترفيه في قطاع المطاعم يبلغ 79 مليار ريال فيما يبلع حجم قطاع الفنادق 31 مليار ريال، وفي قطاع الترفيه 17 مليار ريال، الامر الذي يشكل اهمية القطاع من ناحية خلق الفرص الوظيفية حيث يعد ثاني اكبر قطاع في مجال التوطين ويمتاز بتقديم خدمات التدريب، والمساهمة في انعاش المحتوى المحلي، باعتبار ان 32 بالمائة من حجم القطاع ينفق في المحتوى المحلي.