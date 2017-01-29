تراث أصيل في مهرجان الحارة المكاوية

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية المهندس عدنان خوجة، فعاليات مهرجان الحارة المكاوية في نسخته الثانية مساء الخميس بالتزامن مع بدء إجازة منتصف العام.

وأوضح رئيس مجلس مركز حي النزهة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عادل حافظ، أن المهرجان في نسخته الثانية حرص على تطوير فعالياته واخراجه بطريقة جاذبة لكافة أفراد الأسرة،

حيث يتضمن فعاليات ثقافية تناقش أهم المشاريع التطويرية والتنموية لأحياء مكة المكرمة وحاراتها يقدمها نخبة من المسؤولين والمهتمين ليقف المواطن والمقيم المكي على تلك المشاريع الجبارة والتطويرية التي نفذتها الحكومة الرشيدة لينعم كل شخص على أرض مكة المكرمة بالخدمات الجليلة والمتميزة لرفاهية إنسان مكة ومكان مكة، كما وجه بذلك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأضاف حافظ، كما تتضمن الحارة المكاوية أجنحة لمختلف الدوائر الحكومية والأسر المنتجة بطريقة تحكي للزائر قصة العمارة الحجازية وشموخ تراث رواشينها وبساطة الحياة الحجازية بطبائعها “طيبة، شهامة،كرم”.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشرف، أن المهرجان جسد العديد من ملامح التراث المكي الأصيل عامة والحارة المكية على وجه الخصوص، بأزقتها ومهنها الحرفية ومركاز العمدة والبعد الاجتماعي والإنساني لذلك المجلس الذي يجمع أهالي الحارة الواحدة لمناقشة أحوالهم ومساندة وتقديم الدعم والمعونة لمحتاجينهم.

من جهته أفاد مدير عام مكتب العمل والتنمية الاجتماعية في العاصمة المقدسة حمدي يونس، أن جميع الأجنحة التسويقية الحرفية منها أو التجارية قدمتها الوزارة مجانا لدعم الأسر المنتجة والبالغ عددها 100 جناح.