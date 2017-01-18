تراجع أرباح “البحري” إلى 327.8مليون بنسبة 42.1%

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

تراجع صافي الربح للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى 327.8مليون خلال الربع الرابع مقابل 566.4 مليون ريال، خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 42.1%.

وبلغ إجمالي الربح 363.8مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 689.6مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 47.3%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 1.762مليون ريال مقابل 1.817مليون ريال، خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 3.04%.

وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 4.48ريال مقابل 4.62ريال، خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وتعود الأسباب الرئيسة في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام، و معدلات أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015م، وارتفاع تكلفة وقود السفن؛ نظراً لإرتفاع الأسعار خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015م.