تراجع أسعار العقارات 10% في الربع الأول من العام الحالي

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جدة ـــ البلاد

اظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجعت اسعار العقارات في المملكة بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في 2016.

وتنقسم العقارات إلى ثلاثة قطاعات: سكنية وتجارية وزراعية، شهدت جميعها انخفاضاً في الأسعار تباينت أحجامه.

ووفقاً لمؤشر الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.5% خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس ، وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 11.7% مقارنة بالعام الماضي.