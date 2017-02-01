تراجع إنتاجية العامل في القطاع الخاص بنسبة 5.4%

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الرياض ــ البلاد

كشف تقرير حديثة للهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص السعودي للربع الثاني 2016، بنسبة 5.4% على أساس سنوي، فيما ارتفع بنسبة 3.4% على أساس ربعي.

وبلغ معدل إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص السعودي للربع الثاني 2016، نحو 122 ألف ريال (32.5 ألف دولار)، و129 ألف ريال (34.4 ألف دولار) في الربع الثاني 2015، و118 ألف ريال (31.5 ألف ريال) في الربع الأول 2016.

وكان الناتج المحلي الإجمالي، قد نما بنسبة 1.4% في 2016، إلى 2.581 تريليون ريال (688.2 مليار دولار).

وبحسب بيانات وزارة العمل، يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي نحو 10.7 مليون مشتغل، 9 مليون منهم أجانب، فيما 1.7 مليون من السعوديين.