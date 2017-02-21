تراجع التصنيف يهدد بتقليص مقاعدنا الآسيوية

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الرياض- البلاد

أكد نعيم البكر عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على أنه على الأندية السعودية التي تخوض المشوار الآسيوي ، العمل على تحقيق نتائج قوية وإيجابية في البطولة، بعد تراجع تصنيف المملكة في غرب آسيا إلى المركز الثالث.

وأكد البكر على أن نتائج الأندية السعودية آسيوياً عليها عامل كبير في التصنيف، وبالتالي يجب أن تحقق نتائج قوية، وإلا فإن هناك كارثة في انتظار الكرة السعودية لو استمر تراجع التصنيف.

وقال نعيم البكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بعد إقرار الاتحاد الآسيوي تعديل نظام تصنيف الاتحادات الأعضاء؛ بحيث يكون90% على نتائج الأندية قارياً، و10% على تصنيف المنتخب بدلا من 70%، 30%.

وتابع: أصدر الاتحاد الآسيوي تحديثه الجديد للتصنيف بناء على التعديل أعلاه، وتراجعت المملكة للمركز الثالث في غرب آسيا، بعد الإمارات، وقطر برصيد 72.5.

وأشار إلى أن توزيع المقاعد الآسيوية لعام 2018 لن يتغير حيث ستحافظ المملكة على مقاعدها الأربعة (3 مباشر + 1 ملحق)، حيث تم الاعتماد على تصنيف نوفمبر2016 ،

وستكمن المشكلة في نسختي 2019 و2020 ؛حيث سيتم الاعتماد على تصنيف نوفمبر2017، وهو مايعني في حال استمرارنا ثالثا تراجع مقاعدنا لـ(2مباشر+ 2ملحق).