تراجع الدولار أمام الين

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واشنطن ـــ وكالات

انخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الين، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ بسبب البيانات المتباينة للمؤشرات الاقتصادية الأميركية.

وشهدت الأسواق تعاملات مالية بشكل منخفض بسبب إغلاق الأسواق الرئيسية مع عطلة أعياد الميلاد ونهاية العام.

وانخفض الدولار 0.2 في المئة ليصل الى 117.300 ين ياباني، بينما استقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.0457 $.

وتراجعت العوائد على السندات القياسية الأميركية بعد البيانات الاقتصادية المتباينة، حول المؤشرات الاقتصادية الأميركية التي شملت الإسكان، وبيانات ثقة المستهلك، ودخل الأسر الأميركية، بحسب وكالة رويترز للأنباء. من جهة أخرى، انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبط نيكي 0.17 في المئة مسجلا 19394.41 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة إلى 1540.98 نقطة.