تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 8.7%

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جدة ــ البلاد

كشف تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء، عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 8.7%، خلال الربع الرابع من العام 2016م، مقارنة بنفس الربع من العام 2015م، وتراجعت أسعارالأراضي التجارية بنسبة 12.3%، وانخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة7.6%.

وقال التقرير- الذي يعد الأول من نوعه للهيئة العامة للإحصاء: إن المؤشر العام للعقارات السكنية في المملكة سجل انخفاضاً سنويا نسبته7.4%، في مقدمتها أسعار الأراضي السكنية، التى تراجع الرقم القياسي لها بنسبة 7.6%، كما تراجع الرقم القياسي لأسعار الفيلات بنسبة 6.3%، وانخفض الرقم القياسي لأسعار العمائر بنسبة 5.1%، فيما تراجع الرقم القياسي لأسعار الشقق بنسبة 4.5%، واخيرًا الرقم القياسي لأسعار البيت والذي تراجع بنسبة 1.4%.

وسجل مؤشر العقارات التجارية تراجعا نسبته12.3%، تصدرتها أسعار الأراضي التجارية بنسبة تراجع لمؤشرها القياسي 12.3%، وأسعار المعارض، أو المحل بنسبة تراجع 1.9%، أما الرقم القياسي لأسعار المراكز التجارية فقد انخفض بنسبة0.8%. وشهد مؤشر الأراضي الزراعية انخفاضا نسبته1.1%.

وسجل المؤشر العام للعقارات السكنية انخفاضا نسبته 3.4% خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، تقدمتها الأراضي السكنية بانخفاض 3.5%، ثم أسعار الشقق بنسبة انخفاض 2.8%، ثم أسعار العمارات 1.6% تراجعا، وأخيرا أسعار البيت 0.9% تراجعا.

أما المؤشر العام للأراضي التجارية، فقد سجل تراجعا ربعيا نسبته 4.1%، في مقدمته الأراضي للأغراض التجارية 4.1% انخفاضا، و معرض/محل 3.3% انخفاضا . وسجل مؤشر أسعار الأراضي الزراعية انخفاضا ربعيا نسبته 0.3%.