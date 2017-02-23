تراجع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة نحو 8.2%

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جدة ــ البلاد

سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية حتى الربع الأول من العام 2017، تراجعا الى ادنى مستوى له منذ منتصف العام 2012، بانخفاض وصل لنحو 8.2%.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض أسعار اللحوم والدواجن مطلع العام الحالي، سيما بعد سلسلة من التراجعات المسجلة خلال عام كامل على خلفية فرارات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتوسع في استيراد المواشي والاغنام الحية وتحديد حد اقصى لاسعار الحى منها في مختلف مناطق المملكة.

وسجل الرقم القياسي لاسعار اللحوم والدواجن 147.3 نقطة بنهاية شهر يناير الماضي وذلك انخفاضا من اعلى مستوى تاريخي مسجل له في فبراير2016م عند 160.5 نقطة اي انه فقد خلال نحو العام 8.2% من قيمته.

وتعد المستويات الحالية المسجلة للمؤشر هى الاقل منذ منتصف العام 2012م، حيث سجل في يناير 2012م نحو 139.8 نقطة بعدها واصل ارتفاعه التدريجي ليتخطى في شهر يوليو2012م مستوى 147 نقطة قبل أن يرتفع إلى 148.6 نقطة بنهاية شهر أكتوبر 2012م انهى بعدها العام في ديشمبر2012م عند 152.7 نقطة.

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ لاسعار اللحوم الحمراء في الاسواق المحلية، إلا أن التراجع القوي في أسعار الغنم الحي لم ينعكس بشكل كبير على اسعار بيع اللحوم المذبوحة، وهذا ما كشفته نشرة متوسطات أسعار السلع الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء، فاسعار الغنم النجدي والنعيمي والسواكني والحري والتيس سجلت انخفاضات تراوحت ما بين 28% في حالة الغنم الحري و 13% في حالة البربري في شهر يناير 2017م مقارنة بشهر يناير2016م،

فيما انخفضت أسعار النعيمي 25.5% والنجدي 23.3% والتيس 24.94%، وهوما يشير إلى نجاح قرارات وزارة الزراعة في خفض أسعار البيع في الأسواق.

أما على صعيد الدواجن الطازجة رصدت هيئة الاحصاء انخفاضا سنويا نسبته 0.54% في حالة دجاج فقيه عند متوسط سعر 12.27ريال لـ 900جرام، فيما انخفضت أسعار الدجاج المجمد المحلي (وطنية) بنسبة 6.27% عند سعر 10.93 ريال لـ 900.